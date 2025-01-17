MBN: в двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air обнаружили перья

В двигателях самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря в аэропорту Муан, обнаружены птичьи перья. Об этом информировал телеканал MBN.

Сообщается, что перья были найдены в двух двигателях с обеих сторон самолета. Это повышает вероятность версии, что неисправность двигателей возникла из-за столкновения с птицами. Кроме того, предполагается, что в результате этого произошел сбой в электропитании.

Комитет по расследованию причин катастрофы обратился за анализом к биологическому институту, который провел исследование 17 образцов, включая перья и пятна крови.