Fox: 57% граждан США недовольны итогами президентского срока Байдена

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Большинство граждан США недовольны итогами работы действующего президента Джо Байдена, который 20 января уступит высший государственный пост республиканцу Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного телеканалом Fox News.

Как отмечается, 57% участников опроса не одобряют работу Байдена в должности президента. Еще 42% респондентов заявили, что одобрительно оценивают итоги его деятельности, 1% американцев затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно результатам исследования, показатель одобрения гражданами деятельности Байдена оказался ниже, чем оценка работы 44-го президента США Барака Обамы (57%) и 42-го американского лидера Билла Клинтона (62%). Трамп также опередил Байдена в конце своего первого президентского срока - тогда 47% американцев положительно оценили результаты его работы. Вместе с тем рейтинг Байдена оказался выше, чем у 43-го президента Джорджа Буша - младшего (34%).

Опрос проводился в период с 10 по 13 января среди более 900 жителей США.