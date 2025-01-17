До 14 возросло число узбекистанцев, умерших в Стамбуле от контрафактного алкоголя

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Число граждан Узбекистана, которые скончались в Стамбуле из-за употребления поддельного алкоголя, возросло до 14. Об этом информировало генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

"Подтверждена смерть еще 4 узбекистанцев в Стамбуле от фальшивого алкоголя, общее число погибших граждан достигло 14, всего умерли 37 человек, 88 человек остаются в медучреждениях, состояние троих узбекистанцев оценивается как тяжелое", - следует из сообщения.

Ранее турецкий телеканал NTV отмечал, что с начала текущей недели за помощью к медикам в Стамбуле после употребления контрафактного алкоголя обратились около 90 человек, у них выявлено отравление метанолом. Согласно информации телеканала, 37 человек скончались, 47 человек проходят лечение в больницах, из них 27 в палатах интенсивной терапии.

Задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы по статье местного УК "Попытка умышленного убийства". Вместе с тем более 60 учреждений в городе закрыты и лишены лицензий за продажу поддельного алкоголя.