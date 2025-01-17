В Израиле заявили, что не допустят сохранения у ХАМАС власти в Газе после войны

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Израиль исключает сохранение у радикального палестинского движения ХАМАС власти в секторе Газа по завершении в анклаве боевых действий. С таким заявлением выступил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в разговоре по телефону с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

"Я проинформировал Каю Каллас о достигнутой сделке по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. Израилю придется заплатить тяжелую цену. Я акцентировал внимание, что мы не примем власть ХАМАС в Газе после войны, так как это будет нести угрозу безопасности Израиля и продолжит разрушать жизнь самих палестинцев", - указал израильский министр в соцсети X.

В среду вечером глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил о том, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве.

Ожидается, что соглашение вступит в силу 19 января 2025 года.