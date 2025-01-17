Президенты России и Ирана подписали договор о стратегическом партнерстве

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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает ТАСС.

Подписанный документ призван вывести российско-иранские отношения на новый уровень: он закрепляет статус Москвы и Тегерана в качестве стратегических партнеров. Кроме того, в договоре отражены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Как отмечали официальные лица двух стран, соглашение охватывает все сферы, в том числе оборона, борьба с терроризмом, финансы, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука, культура и технологии.