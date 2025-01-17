Южная Корея: в преддверии хаоса

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Южнокорейское Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих запросило в суде ордер на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля, сообщает агентство Ренхап. 15 января он был задержан на 48 часов следователями Управления и помещен в следственный изолятор. Теперь по закону требуется решение суда на его арест. Соответствующий запрос в отношении действующего президента страны направлен в истории Южной Кореи впервые.

Между тем адвокаты Юна обнародовали письмо опального президента, в котором он пишет, что «Хотя есть небольшие неудобства, в изоляторе у меня все в порядке». Он пояснил, что взял себя в руки, перечитав прошлые обращения к согражданам по случаю национальных праздников, и ретроспективно оценивает то, как вел государственные дела. Однако адвокатом не удалось оспорить в суде решение о задержании Юна, и, видимо, его арест не вызовет сомнений в суде.

Тем не менее он упорно отказывается беседовать со следователями, демонстрируя убеждённость в своей правоте, хотя его в связи с объявлением чрезвычайного положения в стране 3 декабря обвиняют в организации мятежа. Это – единственный состава преступления, который по местным законам можно вменить действующему президенту, и если, обвинение будет утверждено судом, то Юну может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Позиция президента имеет определенные основания. Обнародованные накануне результаты опросов общественного мнения свидетельствуют, что возглавляемая Юном правящая партия «Сила народа» быстро восстанавливает упавшую популярность и по этому показателю на 3 проц. превзошла оппозиционную Демократическую партию, которая, по сути, сорвала введение чрезвычайного положения и инициировала процедуру импичмента президента и премьер-министра, а также отставку министра обороны. Аналитики компании «Гэллап Корея», проводившие опрос полагают, что правящей партии удалось вернуть благосклонность своих сторонников, агитируя против расследования в отношении президента Юна.

С другой стороны, за импичмент Юна выступают 57 проц. опрошенных, против – 36 проц. Число сторонников импичмента также снижается - сразу после неудавшегося переворота за импичмент выступало 75 процентов населения страны. Наблюдатели полагают, что оппозиция явно перебарщивает в атаках на власть, усугубляя кризис, и это начало раздражать население. Однако явный раскол в стране очевиден.

В Сеуле и провинции проходят демонстрации сторонников и противников Юна. Беспрецедентным стало и вооруженное противостояние охраны президента и следственной группы, которая должна была провести задержание главы государства. Сам он демонстративно игнорирует все правовые процедуры, взбадривая таким образом своих сторонников. Крайне жестко проходит парламентское противостояние правящей партии и оппозиции, которые обзывают друг друга «пособниками Северной Кореи», сумасшедшими и разрушителями государства. «Фактически в стране идет невооруженная гражданская война», - констатирует газета «Чёсон ильбо».

И конца этой ситуации не видно. Следствие продолжается, а конституционный суд, который параллельно должен вынести решение об импичменте Юна, может заседать до середины июня. В случае его отрешения от должности президентские выборы должны пройти в течении 60 дней. Так что похоже, что первое полугодие нынешнего года станет большим испытанием для Южной Кореи.

Уже сейчас политический кризис ударил по экономике страны. Индекс потребительских настроений в декабре упал до 88,4 с 100,7 месяцем ранее, что стало самым значительным месячным падением с 2020 года. Уровень безработицы также вырос с 2,7% в ноябре до 3,7% в декабре, что стало самым высоким показателем с середины 2021 года. С начала декабря корейская валюта ослабла на 50 вон и достигла курса 1480 вон за доллар. Такого уровня не было 15 лет со времён мирового финансового кризиса. Не самая лучшая ситуация для зарубежных инвесторов: после импичмента Пак Кын Хе, одной из предшественниц Юна, в начале 2017 года прямые иностранные инвестиции сократились почти на 40%.

Затягивающийся политический кризис беспокоит и союзников Сеула.

Госсекретарь Энтони Блинкен, напоследок посещая Южную Корею перед сменой американской администрации, заявил, что «Южная Корея обладает одной из самых успешных историй в мире в контексте строительства демократии и ее устойчивости». Но это скорее аванс.

Позднее в разговоре с Блинкеном министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль предложил поддерживать и развивать военный союз между Южной Кореей и США «даже под руководством исполняющего обязанности президента» премьер-министра Хан Док Су. Он также предложил прилагать усилия в целях развития продуктивного сотрудничества между Республикой Корея, США и Японией «при новой американской администрации». Энтони Блинкен согласился с коллегой, назвал премьер-министра Хан Док Су «искусным политиком», который пользуется полным доверием. А через несколько дней премьеру был объявлен импичмент.

Словом, Сеулу сейчас явно не до строительства восточного НАТО.И в целом, как пишет японская газета «Асахи», анализируя внутриполитические события в Республике Корея: «Внешняя политика и ситуация в сфере безопасности Южной Кореи становятся всё более неопределёнными из-за растущей напряжённости в отношениях с Северной Кореей и грядущей смены правительства в Соединённых Штатах».