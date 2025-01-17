Ушаков заявил, что от России никто не будет на инаугурации Трампа

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Российские представители, как ожидается, не будут присутствовать на инаугурации следующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На инаугурации президента США никто не будет представлять Россию", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.