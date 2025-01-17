В Калифорнии число погибших при пожарах увеличилось до 27 человек

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Не менее 27 человек погибли из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом свидетельствуют данные Департамента судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщается на сайте ведомства, по состоянию на 01:00 пятницы мск на месте пожарищ были обнаружены останки 27 человек. Личности большинства из них пока не установлены. Ранее стало известно о 25 погибших.

Судьба еще 18 человек остается неизвестной, передает телеканал ABC, ссылаясь на управление шерифа округа.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января, затронув территорию площадью более 16 тыс. га. К настоящему времени распространение огня замедлилось, но метеорологии допускают, что в случае возвращения ветреной погоды ситуация может вновь ухудшиться.

Огонь уничтожил свыше 12,3 тыс. строений, в том числе дома знаменитостей. Экономические потери оцениваются в более чем $250 млрд.