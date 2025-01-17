Си Цзиньпин: Китай и США могут стать друзьями на благо обеих стран

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Китай и США могут выстроить партнерские отношения на благо двух стран, а также всего мира. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора по телефону с избранным американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы можем стать партнерами и друзьями, достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран и всего мира", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.