Kan: россиянин Труфанов включен в список 33 подлежащих освобождению заложников

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Имя россиянина Александра Труфанова, имеющего также израильское гражданство, включено в список из 33 заложников, которых должны освободить в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующий перечень распространила гостелерадиокомпания Kan.

Как отмечается, израильское управление по делам заложников информировало родственников этих 33 человек о том, что их родных будут освобождать на первом этапе. Власти не уведомили семьи о состоянии этих похищенных. По данным Kan, израильская сторона рассчитывает, что большинство из них живы.

Фамилии 33 заложников приводятся в алфавитном порядке, в какой очередности их будут освобождать, не известно. Согласно условиям соглашения, в первый день его реализации должны быть освобождены трое похищенных, на седьмой день - четверо, каждую неделю после этого будут освобождаться еще по трое заложников.

Вместе с тем, предполагается, что живые похищенные будут освобождены до передачи тел мертвых заложников. Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляла, что первые люди могут быть освобождены уже 19 января.