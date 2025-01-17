Суд арестовал имущество блогера Лерчек

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Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Лерчек. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Мосгорсуд 17 декабря признал законным решение первой судебной инстанции о продлении домашнего ареста Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артему Чекалину по делу о выводе из России 251 млн рублей. 4 октября прошлого года Троицкий суд Москвы поместил блогера под домашний арест. 25 ноября суд первой инстанции продлил ей данную меру пресечения.

Валерия и Артем Чекалины и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) при продаже фитнес-марафонов.

Согласно материалам следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.