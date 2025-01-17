Маск: взломать компьютер министра финансов США сможет и ребенок

© Joshua Lott/ Getty Images/ТАСС

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя сообщения о взломе хакерами компьютера главы Минфина США Джанет Йеллен, усомнился в том, что она обладает какими-либо навыками работы с техникой.

"Компьютер Йеллен мог взломать 12-летний скрипт-кидди. Сомневаюсь, что она знает, как перезагрузить свой Wi-Fi-роутер", - указал он в соцсети X.

Маск также в шутку предположил, что Йеллен стала жертвой фишинга - получения в мессенджере или по электронной почте сообщения с вредоносной ссылкой. "Может быть, она кликнула на электронное письмо "отправьте мне один биткойн, я отправлю вам два", - отметил он.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что связанные с КНР хакеры якобы получили доступ к 50 незасекреченным файлам в компьютере Йеллен. Взлому также подверглись технические устройства ее замов Адевале Адейемо и Брэдли Смита.

В начале месяца газета The Washington Post писала о том, что связанные с КНР хакеры якобы взломали отвечающее за применение санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и офис Йеллен.