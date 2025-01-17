В Эстонии предложили исключить категорию неграждан

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Министр образования и науки Эстонии и лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас предложила в течение десятилетия упразднить категорию неграждан страны.

"В течение следующих 10 лет мы должны стремиться свести эту категорию к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством. Сегодня в Эстонии все еще рождаются дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии", - цитирует ее портал национального гостелерадио ERR.

Каллас полагает, что "каждому ребенку, который рождается в Эстонии и не имеет гражданства другой страны, следует выдавать эстонский паспорт". По ее словам, категория неграждан была создана как временное решение после распада СССР, однако за прошедшие годы "государство так и не приняло решительных шагов для значительного сокращения числа серопаспортников".

По информации портала, в 2024 году в Эстонии проживало около 60 тыс. неграждан.

В Эстонии, как и в Латвии, имеется категория неграждан. Они не могут работать в органах власти, не могут объединяться в политические организации, не голосуют на парламентских выборах, при этом имеют право голоса на муниципальных выборах. Большинство неграждан - русскоязычные жители. Их паспорта серого цвета.