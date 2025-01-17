Трамп оценил как очень хороший телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Будущий президент США Дональд Трамп оценил как очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время урегулируют многие проблемы.

"Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я рассчитываю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным", - указал политик в соцсети Truth Соц. сети.

Телефонные переговоры Си Цзиньпина и Трампа прошли за несколько дней до инаугурации избранного президента США, которая состоится 20 января. По данным СМИ, это первый телефонный разговор политиков с 2021 года.