Кремль опубликовал текст Договора о всеобъемлющем партнерстве Москвы и Тегерана

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Кремль на своем сайте опубликовал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. Документ был ранее подписан президентами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.

Многостраничный договор разбит на 47 статей, касающихся разных направлений взаимодействия Москвы и Тегерана.

В документе отражены правовые рамки для дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус Москвы и Тегерана в качестве стратегических партнеров и охватывает все сферы, в том числе оборона, борьба с терроризмом, финансы, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука, культура и технологии.