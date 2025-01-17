Каллас заявила, что Евросоюз не откажется от санкций против России

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Брюссель не откажется от санкций против России, так как это якобы ослабит позиции Евросоюза. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Agence France-Presse.

"Нам совершенно необходимы санкции. Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться", - сказала она, отметив, что это лишь ослабит позиции ЕС в отношении РФ. "Если будут переговоры, мы неизбежно окажемся в более слабой позиции", - полагает Каллас.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, что от санкций пора отказаться. Ранее стало известно, что Будапешт отказался подписать плановое продление антироссийских санкций, действие которых истекает 31 января, на очередные полгода, указав, что сначала необходимо проконсультироваться с избранным президентом США Дональдом Трампом.