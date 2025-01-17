Минздрав сектора Газа заявил о почти 46,9 тыс. погибших с октября 2023 года

© Хасан Альзаанин/ТАСС

В результате действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в октябре 2023 года погибли около 46,9 тыс. палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число жертв действий израильских военных в Газе с октября 2023 года увеличилось до 46 876, еще 110 642 человека получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что за минувшие сутки в ходе израильских обстрелов в секторе были убиты 88 палестинцев, еще 189 пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.