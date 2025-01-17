В Казахстане впервые с 2019 года проведут парад ко Дню Победы

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В Казахстане 7 мая проведут военный парад в Астане по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника Отечества, который отмечается в этот день. Об этом следует из постановления правительства Казахстана, опубликованного на правовом портале online.zakon.kz.

Сам государственный праздник, посвященный Дню Победы, в Казахстане отмечается 9 мая. Отмечается, что центральным событием празднований станет военный парад.

Утвержденный постановлением кабмина документ включает в себя 94 мероприятия. Среди них подписание указа президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об учреждении юбилейной медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной, а также проведение патриотической акции "Женис лентасы" ("Лента Победы").

В последние несколько лет в Казахстане не проводились военные парады по случаю Дня Победы в ВОВ из-за экономии бюджетных средств. В 2021 и 2020 году военного парада не было по причине эпидемической ситуации в условиях распространения коронавируса.