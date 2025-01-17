Договор России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном заключается сроком на 20 лет с автоматическим продлением на 5-летние периоды.

"Нынешний договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", - следует из текста документа.

Ранее в пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и открывает новые горизонты в различных областях взаимодействия, в том числе оборона, борьба с терроризмом, финансы, энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, технологии, наука и культура.