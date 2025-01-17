Красносельский призвал Молдавию открыть доступ газа в Приднестровье

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Власти Молдавии вопреки обещаниям Майи Санду не пропускают природный газ в Приднестровье. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя слова премьер-министра Дорина Речана о том, что право на поставку газа в Приднестровье имеет только предприятие "Молдовагаз".

"Попытки отвлечь людей от реального положения дел бесполезны и нелепы. Госпожа Санду, избавьте общественность от бесполезной риторики молдавских чиновников и исполните обещанное - откройте путь газоснабжению Приднестровья", - призвал Красносельский в своем Telegram-канале.

"Внимательно изучите правовые нормы своего же государства. Право поставлять газ есть не только у "Молдовагаза", но и у лицензированных в этой сфере посреднических организаций. Более того, в условиях действующего в Молдове режима ЧП допустимо совершение действий, выходящих за рамки нынешнего законодательства. Еще один важный аспект, о котором кому-то удобно забыть: "Молдовагаз" 28 декабря 2024 года официально уведомило "Тираспольтрансгаз" об обнулении поставок в Приднестровье голубого топлива. Автоматически включился лицензионный норматив", - подчеркнул лидер Приднестровья.

Поставки природного газа в Молдавию были прекращены с начала года после запрета Киева на транзит российского газа по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.

В целях экономии в Приднестровье было отключено центральное отопление, остановлены промышленные предприятия, применяются веерные отключения электричества. Население в селах перешло на отопление дровами, в городах - на электрообогреватели. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС переведена на уголь, запасов которого хватит максимум до середины февраля.