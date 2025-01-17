В КБР ветеранам ВОВ выплатят по 200 тыс. рублей

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В Кабардино-Балкарии (КБР) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят по 200 тыс. рублей. Соответствующее сообщение разместил глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале.

"Размер единовременных ежегодных выплат инвалидам, участникам и вдовам погибших воинов Великой Отечественной войны в 2025 году увеличим в два раза - до 200 тыс. рублей", - указал он.

В 2024 году в Кабардино-Балкарии ежегодные выплаты ко Дню Победы составили 100 тыс. рублей.

Вместе с тем Коков уточнил, что удвоится дополнительная ежегодная выплата труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.