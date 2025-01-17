Роспотребнадзор дал рекомендации по традиционным купаниям в Крещение

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Перед крещенскими купаниями рекомендуется замерить артериальное давление, а перед входом в прорубь разогреть кожные покровы. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ТАСС.

"Проводить купание нужно только в специально оборудованных местах, где за соблюдением правил безопасности следят сотрудники спасательных и медицинских служб. Перед погружением в воду необходимо измерить артериальное давление. Перед входом в прорубь нужно побыть на свежем воздухе и разогреть кожные покровы. При этом в воде следует находиться не дольше минуты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в воду нужно спускаться ногами, выходя из купели, стоит придерживаться за поручни. После купания необходимо насухо вытереться и надеть теплую одежду.

В ведомстве также обратили внимание, что перед купанием категорически запрещен прием алкоголя. "Лучшее средство для обогрева - горячий чай с добавлением меда, имбиря, цедры апельсина, лимона или шиповника. За несколько часов до погружения в воду нужно плотно поесть, обеспечив организм ресурсами для обогрева", - уточнили там.

Вместе с тем Роспотребнадзор напомнил, что купание противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями. Кроме того, категорически не рекомендуется окунаться в прорубь детям, беременным и пожилым.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. По древней традиции великое освящение воды в храмах совершается в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января. Крещенские купания в ночь на Крещение проходят во многих регионах РФ.