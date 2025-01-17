Трамп сообщил о переносе места инаугурации из-за похолодания

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Будущий президент США Дональд Трамп сообщил, что из-за сильного похолодания в Вашингтоне его инаугурационная речь и церемония принесения присяги 20 января пройдут в Ротонде Капитолия.

"Я не хочу, чтобы кто-либо пострадал в этих опасных условиях. Это будет красивое и безопасное мероприятие, особенно для нашей большой телевизионной аудитории!" - указал политик в соцсети Truth Соц. сети.

В Вашингтоне 20 января ожидается до -12 градусов Цельсия.

Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также состоится парад. Остальные мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, пройдут по графику.