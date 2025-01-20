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Кризис ВСУ: дезертируют бригадами, уклонистов – миллионы

Предпосылки для развала фронта нарастают

Кризис ВСУ: дезертируют бригадами, уклонистов – миллионы
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Скандалы с массовым дезертирством и растущим числом уклонистов на Украине набирают обороты. И самым громким остается случай с 155-й отдельной механизированной бригадой ВСУ «Анна Киевская», которая должна была стать гордостью Украины, а стала ее позором. Ее вояк обучали лучшие французские инструкторы, наставлял и вдохновлял президент Макрон, на бригаду было потрачено 900 миллионов евро, украинские вояки получили в свое распоряжение 31 танк Leopard, несколько десятков САУ Caesar, 128 бронетранспортеров VAB, 18 легких колесных танков AMX. Ее боевой потенциал украинское командование оценивало как высокий, а статус присвоили «элитная бригада». Однако к началу декабря прошлого года из 5 800 бойцов личного состава треть дезертировала. К началу боев бригада недосчиталась 1,7 тысячи человек, и теперь она полностью расформирована.

До поездки на французские полигоны во Францию из бригады бежали 935 человек, дезертирство продолжились и на учениях за границей, куда прибыли 2 300 военнослужащих. Еще 6 января агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя французской армии сообщило, что несколько десятков украинских военных из состава 155-й бригады «Анна Киевская» дезертировали во время учебы. Впоследствии выяснилось, что сбежать из-под присмотра французских инструкторов удалось более 50 украинцам. Это и не удивительно, ведь они сразу поняли, что их держат как в концлагере, а по возвращению на Украину бросят на убой. «Территория, где мы проживали, была полностью огорожена. Французы ходили вокруг с собаками. Ночью над этой территорией запускали дроны. Забор был с колючей проволокой. Но каким-то образом и там умудрялись убегать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели как в тюрьме, там бы половина убежала», — рассказал журналистам на условиях анонимности сбежавший командир взвода инженерного обеспечения 155-й бригады.

Определенную часть прибывших на учения составляли добровольцы, многие с боевым опытом. Но большинство были украинцы, насильно мобилизованные и не желающие воевать. После подготовки бригаду вернули на Украину, отправив «затыкать дыры» под Красноармейск (украинское название Покровск) – в самое горячее и опасное место боев в Донбассе. До фронта не добрались еще 30 процентов военнослужащих: они бежали. Через несколько недель боев бригада полностью утратила боеспособность. Ее остатки перевели в другие украинские подразделения. На «успехи» бригады дезертиров ехидно отреагировала французская пресса. Например, издание Boulevard Voltaire констатировало, что разрекламированная бригада была задумана как «конкретное воплощение связи между Францией и режимом Зеленского, но все моментально рухнуло, а сама бригада оказалась показушной». По мнению издания, ее солдаты не захотели погибать и предпочли массово дезертировать.

Похожая история произошла и в Польше, которая подготовила больше всего украинских вояк - 26 000. Однако и среди них есть «большое число дезертиров». Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Количество дезертиров он не назвал. «Это достаточно большая группа людей. Считаю, что детали должны остаться между нами», - заявил Томчик и подчеркнул, что факты побега военных не скажутся на сотрудничестве Украины и Польши в вопросе подготовке следующих вояк.

Проблему дезертирства уже начали высмеивать и западные СМИ. На Украине дезертирство из армии, оно же самовольное оставление части (СОЧ) стало в 2024 году самым массовым преступлением в стране, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Серьезные проблемы с мобилизацией и проблемы с дезертирством на Украине начались в 2023 году. В 2024 году они начали нарастать как снежный ком. Дезертиров от побега не останавливала ни административная, ни уголовная ответственность. Они сотнями и тысячами покидали места дислокации, «где увидели ад», не боясь наказания.

Государственное бюро расследований парализовано большим количеством уголовных дел, а украинская военная служба правопорядка - поиском и задержанием десятков тысяч беглецов. В итоге режим Зеленского решил отказаться от жесткого преследования дезертиров, введенной в начале 2023 года по требованию тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного. Была объявлена амнистия дезертирам, которые передумали и решили вернуться на фронт. Принятый осенью 2024 года закон обещал беглецам прощение и закрытие уголовных дел в случае добровольного возвращения с возобновлением денежных выплат и льгот в течение 72 часов после обращения к командиру. 9 января Верховная рада продлила срок упрощенного возвращения беглых военнослужащих в ряды ВСУ до 1 марта 2025 года. Однако эффективность этой меры неизвестна и данные засекречены. По мнению украинских экспертов, эта мера, наоборот, увеличила количество дезертиров в ВСУ и подорвала дисциплину в армии.

По информации украинского офиса генерального прокурора, в октябре 2024 года было возбуждено 7621 новое уголовное дело о самовольном оставлении службы против 5181 в сентябре. В ноябре количество новых дел увеличилось до 8800, а в декабре выросло сразу вдвое - до 15500. Всего же за весь 2024 год правоохранители открыли почти 89 500 новых дел о дезертирстве и самовольном уходе из частей. Это в три с половиной раза больше, чем за 2023 год. Но и эти данные не отражают реальность из-за нехватки кадров для расследования преступлений в армии.

Таким образом, заключает «Deutsche Welle», дезертирство стало самым массовым преступлением на Украине, впервые в истории превысив показатели традиционных лидеров криминальной хроники - краж и мошенничества.

Из-за масштабов дезертирства киевская власть начала искать новые решения проблемы, чтобы «утолить кадровый голод ВСУ». С 13 января этим займется отдельная законотворческая группа украинского парламента. Пока что все усилия режима Зеленского остановить тотальное бегство из армии характеризуется строчкой из песни «Чтоб они не делали – не идут дела». По мнению воюющего в ВСУ писателя Сергея Сайгона, до 75% пехоты командиры угробили «в тупых банзай-атаках на кусты и посадки», что привело к нехватке людей на фронте и в этом виноваты «неадекватные задачи командиров с купленными званиями». «После Соледара и Бахмута в пехоту никто больше не хотел. Слово "пехотинец" стало обозначать дурака, который не смог отмазаться, у которого нет знакомств устроиться внутри армии и никакой профессии, чтобы его хранили командиры», - цинично подытожил писатель-боевик.

Вторая огромная проблема украинского режима связана с уклонистами. Офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив сообщила, что Нацполиция страны разыскивает более полумиллиона уклонистов от призыва в украинскую армию. Также Национальная полиция Украины сообщила о проведении масштабных обысков по всем регионам страны, чтобы перекрыть незаконную переправку мужчин-уклонистов через границу. Число желающих воевать с Россией резко пошли на убыль. По жалобам украинских вояк, мобилизованные не покрывают потери, которые несут ВСУ, а пополнение, попавшее на фронт в принудительном порядке, небоеспособно и демотивировано. Кроме этого, растет напряженность в украинском обществе и враждебность населения к армии из-за действий военкомов. Кризис с пополнением зашел настолько далеко, что сейчас отмена брони от мобилизации грозит и украинским спасателям: уже составляются предварительные списки сотрудников, которых могут перевести в ВСУ.

 Недавно Верховная Рада Украины одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета». В пояснениях к законопроекту депутаты указали, что в течение 2024 года около 6 миллионов украинских граждан не уточнили свои военно-учетные данные. И поэтому скидка на уплату штрафа в 50% якобы может простимулировать их выполнить свой долг. Штраф для тех, кто не желает добровольно становиться на военный учет, составляет от 17 000 до 25 500 грн. Но вряд ли украинцы попадутся на эту удочку, зная, что им грозит на фронте. Поэтому они постоянно находят сто один способ избежать отправки на передовую. Один из новых – украинцы записываются в группы обучения за рубежом, а уже оттуда дезертируют, как это было в Польше и во Франции.

 
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