CNN: Трамп поручил организовать для него беседу с Путиным после инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп дал поручение своей команде организовать ему телефонный звонок с главой российского государства Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

По информации телеканала, "Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный звонок с президентом России спустя несколько дней после вступления в должность".

Ожидается, что одной из тем их общения будет обсуждение возможной личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

7 января Трамп предположил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в рамках избирательной кампании.