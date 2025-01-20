В Китае привели в исполнение смертный приговор въехавшему в толпу водителю

Суд средней ступени города Чжухай (южнокитайская провинция Гуандун) 20 января привел в исполнение смертный приговор водителю по имени Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу пешеходов. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры КНР, которые проследили за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом.

Смертный приговор Фань Вэйцю был вынесен 27 декабря. Согласно решению суда, подсудимый "представляет угрозу общественной безопасности". Его поступок был признан "крайне подлым", а характер преступления "чрезвычайно скверным и жестоким".

ДТП в Чжухае произошло 11 ноября. Его жертвами стали 35 человек, еще 43 пострадали. 62-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.