Ynet: освобожденным в Газе заложницам вручили "подарки на память" от ХАМАС

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Троим израильским заложницам, освобожденным 19 января после 470 дней нахождения в секторе Газа, вручили на память пакеты "с подарками" от палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом информировал портал Ynet.

Как отмечается, в бумажных пакетах с символикой боевого крыла ХАМАС были "подарки и сувениры", включая открытки с видами Газы. Вместе с тем женщинам вручили "сертификаты об освобождении", которые также прилагались к "подарочному комплекту".

Ynet сопроводил это сообщение видеокадрами из палестинских источников, на которых запечатлен момент, когда освобождаемые заложницы садились в автомобиль, чтобы покинуть сектор Газа. На видео видно, как женщинам вручают сувениры, они их вежливо принимают, недолго позируя перед объективом камеры.

Некоторое время назад канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила факт передачи бывших заложниц, подтвердив намерение добиться освобождения всех остающихся в Газе похищенных. Женщин зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).