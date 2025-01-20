Жертвами удара ВСУ по Бехтерам Херсонской области стали два человека

© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо/ТАСС

При обстреле кассетными боеприпасами села Бехтеры Херсонской области со стороны украинских военных погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко в беседе с ТАСС.

"В воскресение, 20 января, примерно с 07:00 до 07:30 в Херсонской области произошла чрезвычайная ситуация, вызванная обстрелом населенного пункта Бехтеры, расположенного в Голопристанском районе. Предварительно, Вооруженные силы Украины применили кассетный снаряд, в результате чего пострадали мирные граждане", - сказал собеседник агентства.

Позднее он уточнил, что трое несовершеннолетних пострадали. Согласно предварительным данным, число пострадавших возросло до 21.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале информировал о том, что при атаке ВСУ по селу Бехтеры есть погибшие, еще 13 человек пострадали. Сенатор от региона Игорь Кастюкевич, со своей стороны, отмечал, что при атаке ВСУ пострадали три ребенка, а также директор и два охранника школы.