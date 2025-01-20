Перечень жизненно важных лекарств дополнен 18 наименованиями

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Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП) дополнен 18 позициями. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими замами.

"Принято решение дополнить перечень жизненно важных препаратов еще 18 наименованиями. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии. Еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете", - отметил он.

По словам главы правительства, "в перечень 14 высокозатратных нозологий также включен препарат, необходимый для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге".

Вместе с тем он акцентировал, что изготовление половины этих лекарств осуществляется в России. Такая работа будет продолжена в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" с тем, чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%, преодолев зависимость от иностранных компаний, указал премьер.