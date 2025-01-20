Рынок акций открылся ростом ведущих индексов

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Российский рынок акций 20 января открылся ростом ведущих индексов, юань слабеет к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,99% и составлял 2 974,56 пункта, индекс РТС рос на 0,99%, до 914,97 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов снижался на 0,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,864 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 969,69 пункта (+0,82%), индекс РТС составлял 913,47 пункта (+0,82%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение и составлял 13,836 рубля (-3,4 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.