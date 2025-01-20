МИД Испании: мир живет в моменте, сопоставимом с падением Берлинской стены

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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что мир переживает момент перемен, сопоставимый с падением Берлинской стены.

"Посмотрим, какими будут первые шаги Дональда Трампа на посту президента США, его первые решения, как он будет себя вести во внешней политике", - сказал испанский министр в интервью радиостанции Onda Cero.

"Мы переживаем момент перемен, который, вероятно, сопоставим только с моментом падения Берлинской стены, так как трансформируется то, что мы на дипломатическом жаргоне называем мировым порядком", - указал он.

"У нас есть два вызова первого порядка: один - на Украине, другой - на Ближнем Востоке", - отметил Альбарес. Он также заявил, что Мадрид рассчитывает на "наилучшие возможные отношения" с Вашингтоном при Трампе.