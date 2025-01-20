Российские ВС освободили Новоегоровку и Шевченко

© Александр Река/ТАСС

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка ЛНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР", - сообщили в МО РФ.