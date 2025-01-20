Толстой: запреты в сфере абортов применять не планируется

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В России не планируют вводить запреты в сфере абортов, но ее необходимо упорядочить. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой при общении с журналистами.

"Мы не намерены ничего запрещать. Но то, что государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи, в этом с нами солидарны и наши коллеги из правительства, и специалисты Минздрава, мы эту тему тщательно, взвешенно обсуждаем и планируем над ней работать", - указал он.

Депутат отметил, что важно исключить "те недобросовестные случаи злоупотребления или несоблюдения законов, которые имеют место в различных клиниках, в том числе, по большей части в коммерческих, которые эти операции ставят на поток".