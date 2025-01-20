Рособрнадзор одобрил сдачу ОГЭ только по русскому и математике в пяти регионах

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Рособрнадзор поддерживает идею реализации пилотного проекта, в соответствии с которым для получения аттестата в некоторых регионах нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Некоторое время назад в Госдуму был внесен проект закона об особом порядке проведения ГИА в девятом классе в отдельных регионах РФ, для получения аттестата нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Инициативой в качестве эксперимента предлагается в 2025 году ввести такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

"В последние годы Рособрнадзор заявляет о необходимости модернизации проведения ГИА-9 и учета результатов экзаменов при приеме в десятые классы и СПО. Так, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в указанном проекте", - следует из сообщения пресс-службы.

Вместе с тем отмечается, что законопроект подразумевает достаточно большую самостоятельность регионов, поскольку в каждом субъекте ситуация складывается по-разному, в том числе в части потребности в специалистах на рынке труда.