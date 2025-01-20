Нефть: санкции усиливаются, цены растут

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Цена «бочки» нефти Brent 10 января достигла $80, чего не случалось целый квартал. Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетела на 4,71% — до $80,54 за баррель. Нефть этого сорта снова стала торговаться выше $80 за баррель впервые за три месяца. «Рывок» эксперты связывают с новыми санкциями против нефти РФ, оформленными Вашингтоном 10 января.

Дальше — больше. На мировом рынке «черного золота» сохраняется «бычий настрой» — уже четвертую неделю подряд баррель неуклонно дорожает. Скажем, 15 января фьючерс на Brent торговался на уровне $82,05; в то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2025 года поднимался до $80,05 за баррель.

Санкции против российской нефти меняют ландшафт рынка и подстегивают «бочку». Опасения КНР и Индии вторичных санкций Вашингтона за сделки с российской нефтью привели к тому, что они стали активней искать страхующие альтернативные каналы — из-за чего в январе сильно выросли премии на ближневосточные марки нефти. Так, премии по местным эталонным сортам Dubai, GME Oman и IFAD Murban выросли в ряде сделок почти до $4 за баррель, что является самым высоким показателем более чем за год. Для наглядности — отдельные кейсы: группа Unipec купила партию сырой нефти Qatar Marine с отгрузкой в марте на тендере QatarEnergy с премией более $3 за баррель к котировкам Дубая, что в 10 раз выше, чем в предыдущем месяце; тейдер Litasco приобрел 1 млн баррелей иракской сырой нефти Basra Medium с отгрузкой в феврале по цене на $1,90 за баррель выше котировок в Дубае в ходе тендера на закупку.

Тем временем прогнозный фон по потреблению пока стабильный. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В 2026 году рост спроса также ожидается в объеме 1,4 млн б/с. В абсолютном значении спрос на нефть в 2025 году, согласно ориентировкам ОПЕК, достигнет 105,2 млн б/с, а в 2026 году — 106,63 млн б/с.

Согласно январскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в IV квартале 2024 года показал сильнейший «подскок» на годовом отрезке: на фоне холодов и низких цен на топливо он вырос на 1,5 млн б/с год к году. «Сочетание более низких цен на топливо, более холодной погоды в ключевых регионах Северного полушария и растущей нефтехимической активности в США легло в основу роста спроса», – отмечается в обзоре организации.

Что касается прогнозирования цен — то здесь нет четкого консенсуса. Если Международный валютный фонд (МВФ) ждет некоторого «отступления» средней цены «бочки» в 2025 году, то в пику этой организации прогноз стратегов Standard Chartered, которые не обнаруживают на глобальном рынке нефти признаков надвигающегося в 2025 году избытка предложения. По их оценкам, темпы роста предложения замедляются, тогда как спрос растет, поэтому на протяжении большей части этого года цена Brent будет превышать $90 за баррель и составит в среднем: I кв.: $89 за баррель; II кв.: $92 за баррель; III кв.: $95 за баррель; VI кв.: $93 за баррель.

Думается, что цена барреля будет расти и дальше. Ведь новый лидер США Дональд Трамп может усиливать санкции в адрес Ирана, Венесуэлы, да и России тоже. Это на руку американским национальным нефтедобытчикам, которые поддержали Трампа на выборах. А о цене на бензин ему можно и не думать — ведь в кармане четырехлетний мандат президентства.

Возможно, это позволит ОПЕК+ начать снимать самоограничения на добычу. Ситуации к этому располагает. Тем более что на глобальном рынке нефти не видно признаков надвигающегося в 2025 году избытка предложения. Спрос на нефть в 2025 году, по всей видимости, продолжит расти.

Другое дело — учет экспортерами в своих стратегиях более длительных трендов по ситуации в экономике и в нефтепереработке Китая. Скажем, Thomson Reuters отмечает, что в течение следующих десяти лет около 10% нефтеперерабатывающих мощностей Поднебесной могут быть закрыты. Это связано с тем, что спрос на топливо в стране снижается быстрее, чем ожидалось, а стремление властей повысить эффективность отрасли начинает вытеснять старые и небольшие заводы. По мнению стратегов, ожидаемое ужесточение санкций США в период президентства Дональда Трампа может привести к убыткам еще большего числа предприятий и ускорить их закрытие из-за прекращения доступа к дешевой нефти из таких стран, как Иран.

Вероятно, это приведет к ограничению импорта сырой нефти в Китай, который является крупнейшим покупателем нефти в мире и на долю которого приходится около 11% мирового спроса. При этом в 2024 году импорт сырой нефти в Китай сократился почти на 2%, что стало единственным падением за последние два десятилетия, не считая периода пандемии COVID-19. Более слабый спрос оказал давление на мировые цены на нефть.

Низкие операционные показатели являются явным признаком проблем в отрасли. По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, в 2024 году китайские НПЗ загружались только на 75,5% от своей потенциальной мощности, что является вторым самым низким показателем с 2019 года.