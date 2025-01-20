Потери ВСУ в Курской области составили более 53 тыс. человек

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении составили более 53 тыс. человек. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 53 330 военнослужащих, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1 581 боевую бронемашину, 1 565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - указали в российском оборонном ведомстве.