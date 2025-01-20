Профессор Тавровский: Китай не будет делать стратегических уступок Трампу

В преддверии инаугурации Дональда Трампа резко активизировались американо-китайские контакты на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп провел 17 января телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Инициатива разговора принадлежала американской стороне. 19 января избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс провел в Вашингтоне переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем. Об этом сообщила пресс-служба переходной команды избранного президента США Дональда Трампа.

"Избранный вице-президент Вэнс и заместитель председателя КНР Хань Чжэн обсудили широкий спектр тем, в том числе фентанил, баланс в торговле, а также региональную стабильность", - говорится в сообщении. Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Трампа.

Кроме того, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила 19 января, что Трамп намерен совершить визит в Китай в течение первых 100 дней после официального вступления в должность.

По ее сведениям, Трамп известил своих советников о желании отправиться в Китай с тем, чтобы упрочить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание отмечает, что окончательного решения по поездке принято не было, однако избранный американский лидер изъявлял желание совершить визит в течение первых 100 дней после вступления в должность. В последний раз Трамп посещал Китай в 2017 году. Как указывает издание, Трамп и Си Цзиньпин через своих помощников обсуждали возможность личной встречи, в частности, республиканец приглашал председателя КНР в США.

Профессор РУДН ( Не забудь ссылочку на Телеграмм) Юрий Тавровский (https://t.me/tavovsky) считает, что «нужно разделять текущий момент, связанный со сменой президентов в США, и стратегические долгосрочные отношения между США и Китаем. Сейчас Трамп приходит к власти, и он начинает с чистого листа и будет действовать, по крайне, мере вначале в своем стиле непредсказуемости, импульсивности и того, что можно назвать американскими горками с взлетами и падениями. Поэтому, с одной стороны, был телефонный звонок, приглашение на инаугурацию, но с другой стороны Трамп ничего не говорит об отмене действующих санкций и об отмене собственного обещания повысить пошлины на китайские товары. Поэтому сейчас нужно анализировать текущий момент, но надо исходить из того, что как говорит китайская пословица: в одной пещере двум тиграм не ужиться. И это соперничество, конкуренция Америки и Китая, никуда не денется и именно она будет главным содержанием международных экономических, политических и военных отношений на обозримое будущее, и на четыре года, когда будет продолжаться правление Дональда Трампа».

По словам эксперта, «пока Трамп не выдвигает никаких требований, но он хочет, чтобы как в сказке «Алиса в стране чудес», взрослая девочка опять стала маленькой. Но это не реально. Собственно в этом главная претензия США и Трампа, что Китай слишком успешен, Китая слишком много, Китай слишком много производит продукции, излишне много. Но Китай в ответ может сказать, что в Америке есть излишнее производство долларов, которое далеко выходит за рамки обслуживания внутреннего финансового рынка. Поэтому Китай может пойти на какие-то небольшие уступки в производственных мощностях, в переориентации своего экспорта, но серьезных, стратегических уступок не будет. Китай не станет подчиняться Америке».