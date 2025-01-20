Власти Кубы объявили траур по погибшим при взрыве боеприпасов

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На Кубе объявили национальный траур до конца понедельника, 20 января, из-за гибели в начале текущего месяца 13 военных в результате взрывов на складе боеприпасов на востоке острова. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель в соцсети X.

"Мы объявили национальный траур с 06:00 воскресенья до 12:00 ночи 20 января, чтобы отдать дань памяти смелым бойцам, погибшим во время их работы на складе с боеприпасами в военном округе Ольгин", - указал он.