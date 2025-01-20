Трамп объявил о возвращении TikTok в США

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Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok возвращается в США. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп на митинге для своих сторонников в Вашингтоне.

"TikTok по состоянию на сегодня вернулся. Я сказал им, что я одобрю работу сервиса на территории США, однако вы отдаете 50% TikTok. Таким образом у них будет партнер в лице США, множество желающих инвестировать, а у нас будет совместное предприятие без какого-либо риска", - указал политик.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты не будут вкладывать средства в совместное предприятие. "Все, что мы сделаем это дадим им разрешение, без которого у них ничего не будет", - уточнил он.

В ночь на 19 января сервис полностью прекратил свою работу в США, TikTok исчез из магазина приложений Apple. В воскресенье утром Трамп заявил, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Он также призвал технологические компании поддерживать работу сервиса. Американская аудитория платформы насчитывает 170 млн пользователей.

Блокировка TikTok в США связана с подписанным президентом Джо Байденом в 2024 году законом, в соответствии с которым китайская корпорация ByteDance должна продать TikTok компании из США до 19 января, чтобы предотвратить запрет.