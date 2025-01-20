Экономист Андреев: Трамп запустил свои криптовалюты для личного обогащения

Дональд Трамп в последние три дня запустил в оборот криптовалюты TRUMP и MELANIA. В связи с сильнейшем спросом на них на рынке криптовалют Трамп почти мгновенно создал капитал на сумму почти $60 млрд., подсчитали эксперты.

Управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев отмечает в этой связи, что «запуск Трампом своих криптовалют будет способствовать его личному обогащению. Собственно для этого это все и затевалось. Сейчас очень много различных криптоактивов, и большое разнообразие внутри криптовалют, так что на этом направлении не работает только тот, кто вообще ничего не делает. А Трамп помимо того, что он политик, прежде всего - бизнесмен. Поэтому естественно, что отказываться от своей стези он не будет. И если он сможет на этой стезе до чего-то дотянуться и заработать лично, он обязательно это сделает. Это будет проявляться не только в его невинных шалостях с личной криптовалютой, но и в его политической деятельности. Поэтому допускаю, что пересечение личных и общественных интересов будет, тем более, что в последнее время лидеры Запада потеряли всякий стыд и страх и делают так, как им только выгодно».

По мнению эксперта, «это станет прецедентом использования президентских прерогатив, хотя, может быть, самый первый случай был очень давно. Но самый вопиющий был совсем недавно, когда Байден помиловал своего сына. Раньше такое как-то не приветствовалось, если не сказать осуждалось. Но мы живем в эпоху интересных перемен, и подобные вещи скоро перестанут удивлять людей».