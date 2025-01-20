Возле Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Максим Григорьев/ТАСС

В районе Анапы обнаружены новые выбросы мазута. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. Намечены 14 основных участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км, реализуются мероприятия по ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на Кубани очищено 285 км береговой линии, собрано свыше 169,5 тыс. тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе сорбентом обработано 43 тыс. кв. метров акватории. В Крыму проведена очистка 181 км береговой линии, вывезено 482 тонны грунта. В Севастополе обследовано 165 км берега, собрано 212 тонн загрязненного песка.

"Продолжаются работы по устранению разлива нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Вывезено более 2,5 тыс. тонн нефтесодержащей жидкости", - указали в МЧС.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули в районе Керченского пролива 15 декабря. Они транспортировали 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.