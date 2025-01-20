Стоимость биткойна обновила исторический максимум

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Цена биткойна обновила исторический максимум, поднявшись выше $109,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 09:56 мск, биткойн демонстрировал рост на 3,63% и торговался на уровне $109,588 тыс. К 10:13 мск стоимость криптовалюты замедлила рост и находилась на отметке в $108,973 тыс. (+3,45%).

В последний раз цена биткойна устанавливала исторический максимум 17 декабря 2024 года, поднявшись до $108,353 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. В настоящее время большая часть биткойнов уже эмитирована.