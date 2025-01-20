Сырский признал, что Киев не располагает средствами перехвата "Орешника"

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Украина не располагает средствами перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса "Орешник". На это обратил внимание главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН.

"Пока нет подобных средств", - отметил он.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что в качестве ответа на атаки по РФ западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".

"Орешник" может применяться с гарантированной возможностью уничтожения любой цели на дальности до 5 тыс. км без реальной способности противника что-либо противопоставить в плане перехвата.