Байден помиловал ряд лиц, которым Трамп угрожал преследованием

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Действующий президент США Джо Байден своим указом в упреждающем порядке помиловал ряд лиц, которым его преемник Дональд Трамп, который 20 января заступит на высший государственный пост, угрожал преследованием. Об этом сказано в заявлении уходящего хозяина Белого дома.

Среди помилованных экс-глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в 2021 году, и сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия, дававшие показания в рамках этого дела.