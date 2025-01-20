Шольц: важно извлечь правильные уроки через 80 лет после освобождения Освенцима

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что через 80 лет после освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме важно четко изложить эти факты и извлечь из них правильные уроки.

Глава германского правительства высказался за активное увековечение памяти о Холокосте. "Не терпеть несправедливости, никогда не отворачиваться, говорить "нет" - это должно быть нашим ведущим принципом сегодня, через 80 лет после освобождения Освенцима", - сказал он, выступая на памятном мероприятии, организованном еврейской общиной Франкфурта-на-Майне.

Шольц отметил, что "память о разрушении цивилизации, совершенном немцами во время Холокоста, должна передаваться каждому поколению в Германии снова и снова". Наша ответственность не заканчивается, добавил он.

"Спустя 80 лет после освобождения Освенцима как никогда важно четко изложить факты и извлечь из них правильные уроки", - подчеркнул канцлер. "Я выступаю против каждого последнего штриха, против каждого "давным-давно", - заключил он.