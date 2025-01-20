Мелания Трамп вслед за мужем запустила собственный мемкоин

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Супруга будущего президента США Дональда Трампа Мелания вслед за ним запустила собственный мемкоин. Криптовалюта получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP.

О запуске криптовалюты жена избранного американского лидера сообщила в Truth Соц. сети. По информации площадки CoinMarketCap, в настоящее время один мемкоин Мелании можно купить за $0,03.

В минувшую пятницу Трамп объявил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов составил более $11 млрд, сегодня капитализация криптовалюты превышает $10,5 млрд. Один мемкоин $TRUMP торгуется около $50.

Некоторое время назад агентство Bloomberg информировало о том, что Трамп намерен издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов. Инаугурация политика намечена на 20 января.

Мемкоины - это криптовалюта, которая создается как социальный эксперимент. Ее стоимость зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности и являются спекулятивным финансовым инструментом.