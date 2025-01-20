Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 460 военных

© AP Photo/ LIBKOS/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 460 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили свыше 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронемашин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.