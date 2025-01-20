Fox: Трамп подпишет указ о переименовании Мексиканского залива в Американский

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Будущий президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом планирует своим указом переименовать Мексиканский залив в Американский. Об этом со ссылкой на осведомленные источники передает телеканал Fox News.

Сообщается, что Трамп после инаугурации, которая состоится 20 января, намерен подписать свыше 200 законов, в том числе о переименовании ряда мест, таких как Мексиканский залив.

Республиканец озвучил идею дать заливу новое название, выступая 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). На его взгляд, название "Американский залив" является красивым и уместным.