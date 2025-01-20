Президент Грузии своим указом помиловал более 600 заключенных

© Irakli Gedenidze/ Pool Photo via AP/ТАСС

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые подписал указ о помиловании заключенных, освободив от исполнения наказания 613 человек.

"Президент Грузии по случаю праздника Крещения помиловал 613 лиц. Использование президентом Грузии данных ему конституцией эксклюзивных полномочий основывается на принципе гуманизма и государственных интересах", - следует из сообщения главы государства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Уточняется, что помилованные "вернулись в свои семьи и вновь будут полноценными членами общества".

В Грузии 29 декабря прошла инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые президентские выборы.