Запасов газа в Приднестровье осталось на 11 дней

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Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что природного газа в непризнанной республике осталось на 11 дней при нынешнем расходе.

"В распределительных высоковольтных электросетях за прошедшую неделю произошли 922 аварии, с начала месяца - 2 401. Без электричества в этой связи оставались 83 тыс. 585 абонентов - каждый третий потребитель. Имеющегося запаса газа при существующем расходе будет достаточно на 11 суток", - приводятся его слова на сайте президента Приднестровья.

Оболоник отметил непростую ситуацию и в учреждениях круглосуточного пребывания. В условиях перерывов в подаче электричества помещения быстро остывают и людям приходится использовать дополнительную одежду и одеяла, указал он.

Поставки газа в Молдавию были остановлены с начала текущего года после запрета Киева на транзит российского газа по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.